Viserba come Cap d'Agde: turista francesca gira nudo per strade e negozi, scatta il Tso

VISERBA - Aveva scambiato Viserba per Cap d'Agde. Girava completamente nudo e scalzo, con le scarpe in mano e zainetto in spalla, per Viserba, nel Riminese. E per questo era diventato un incubo di negozi, attività e passanti. Il turista francese di 51 anni che per giorni ha esposto le proprie parti intime camminando con nonchalance per le strade della cittadina romagnola ha ricevuto un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio dopo essere stato fermato dalla Municipale.

Nudità e insulti

Non solo nudità. L'uomo imprecava e insultava, ovviamente in francese, contro tutti quelli che incontrava sulla sua strada e, quando entrava in un negozio, quelli che provavano a fargli notare che il non abbigliamento non era idoneo. Il tutto condito da lanci di uova contro le vetrine o lasciando passerotti morti davanti agli ingressi.