"Risposta immunitaria innata": così le cellule si difendono dai virus

TRIESTE - All'interno delle cellule la risposta da stress agisceche stimola una potente risposta antivirale: è quanto ha scoperto il team di ricerca del laboratorio di virologia del(Icgeb), attivo nell'Area Science Park di Trieste, in uno studio pubblicato su Nature Communications. In particolare, sono stati chiariti i dettagli molecolari di questa risposta cellulare all'infezione, ponendo le basi per future terapie antivirali. I ricercatori si sono concentrati sui flavivirus, patogeni umani e animali diffusi che inducono malattie come. In mancanza di vaccini efficaci o terapie antivirali, la principale linea di difesa da parte della cellula dopo l'infezione è la 'risposta immunitaria innata'. Scoperte recenti del laboratorio dell'Icgeb, diretto da, hanno dimostrato come certe risposte molto precoci da stress cellulare siano in grado di potenziare questa risposta innata.