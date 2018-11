Scoperti 16 virus giganti, sono cento volte più grandi. «Colpa del riscaldamento»

Ritrovata Giusy Pepi, era in fila per mangiare alla Caritas. Il marito: «Per lei la porta non è aperta»â€‹

Potrebbero essere il prodotto del riscaldamento del suolo, perché sono collegati agli esperimenti che si svolgono da molti anni in questa foresta, riscaldata da cavi nel terreno che mantengono la superficie più calda di 5 gradi rispetto alla temperatura ambiente, creando un laboratorio esterno che riproduce gli effetti dei cambiamenti climatici. I virus sono descritti sulla rivista Nature Communications dai ricercatori coordinati da Jeff Blanchard dell'Università del Massachusetts Amherst.anche considerando che la scoperta è avvenuta per caso: «Non stavamo cercando virus giganti - rileva - il nostro obiettivo era isolare batteri direttamente dall'ambiente per capire come le comunità di microrganismi stanno cambiando in risposta al riscaldamento del suolo». Cioè che rende la scoperta particolarmente interessante, secondo il bioinformatico Frederik Schulzn, del Joint Genome Institute (Jgi) del Dipartimento di Energia degli Usa, è aver trovato i virus nel suolo, perché «la maggior parte dei virus giganti, precedentemente descritti sono stati scoperti nell'acqua». Inoltre, l'eccezionalità del ritrovamento, per Schulzn è nell'aver trovato tutti questi virus solo grattando la superficie: «Se andassimo più in profondità questo numero potrebbe facilmente raddoppiare, triplicare o addirittura quadruplicare».