Virginia, bambino di 6 anni litiga con la maestra e le spara: è grave. La polizia: «Non è stato un incidente»

Un bambino di sei anni ha aperto il fuoco in una scuola elementare della Virginia, ferendo gravemente un insegnante dopo una lite. Lo riportano i media americani citando la polizia. Nessun altro studente è rimasto ferito alla Richneck Elementary School e il bambino è ora in stato di fermo. La polizia ha riferito che l'insegnante 30enne è in pericolo di vita.

A 6 year old shot a teacher inside Richneck Elementary School in Newport News, Virginia…



Bambino di 6 anni litiga con la maestra e le spara, le indagini

La polizia ha precisato che la sparatoria nella scuola elementare della città costiera di Newport News, «non è stata un incidente». Ma non ha fornito dettagli su come il bambino sia entrato in possesso di una pistola. Gli altri alunni sono stati subito portati al sicuro nella palestra dell'istituto e si sono riuniti con le loro famiglie.