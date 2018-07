Morsicata alla caviglia dalla vipera, 27enne ricoverata in Rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata morsicata da una vipera mentre si trovava nei pressi del rifugio Flora Alpina, in comune di Falcade. La vittima, A.C., 27 anni, di Zero Branco (Treviso), è stata ricoverata in Rianimazione. Non è in pericolo di vita. Si tratta del primo caso di questa stagione nell'ambito della provincia dio.