Violenza sessuale su una studentessa minorenne, indagato il professore: il caso in un liceo di Empoli

Il professore e la studentessa, ancora un caso. Un'alunna minorenne ha denunciato di essere stata molestata da un suo docente dell'istituto scolastico superiore Virgilio di Empoli (Firenze). I carabinieri della compagnia di Empoli hanno proceduto questa mattina a una serie di perquisizioni delegate dalla Procura di Firenze in relazione a un'ipotesi di violenza sessuale su minore. L'indagine nasce da una segnalazione della scuola, la cui dirigente, fortemente preoccupata, ha segnalato all'Arma dei carabinieri il disagio manifestato al ritorno dalle vacanze estive da una ragazza che frequenta l'istituto. Contattata dai militari nelle dovute forme protette, la giovane ha finalmente trovato il coraggio di aprirsi e raccontare l'accaduto: alla fine del precedente anno scolastico sarebbe stata oggetto, in più circostanze, di crescenti manifestazioni di interesse da parte di un suo professore.

La ragazza, in seguito, era riuscita a sottrarsi a questa dinamica ma non a elaborare i fatti, per cui si era chiusa nel silenzio. La giovane è stata in grado di suffragare il proprio racconto con i molti messaggi amorosi ricevuti dal professore, talvolta anche dichiaratosi contrito per quanto accaduto. Le perquisizioni odierne, spiegano i carabinieri, sono finalizzate a meglio delineare le responsabilità del docente accusato di violenza sessuale. La scuola è stata formalmente resa edotta degli elementi raccolti dagli inquirenti, per poter assumere i provvedimenti di competenza nei confronti del professore.