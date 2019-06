Violenza sessuale sulle nipotine di 10 e 14 anni: arrestato il nonno orco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Un 71enne diè statoquesta mattina all'alba con l'accusa di aver, due minori di 10 anni e una minore di 14. L'uomo si trova ai domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito daidella locale stazione.Una- se i fatti saranno accertati - che ha preso forma dopo le confidenze fatte dalle bambine al personale docente dell’istituto scolastico che frequentano. Glisi sarebbero consumati quando le tre bimbe venivano affidate ai nonni e sarebbero avvenute sin dal 2009 per la più grande della bambine per poi proseguire sino allo scorso aprile.Ilè stato poi consegnato ai carabinieri del posto che, insieme alla Procura, hanno dato il via alle indagini, usufruendo anche della consulenza di uno psicologo.