Milano, aggressione sessuale a una 19enne in piazza della Scala: ​fermato un giovane senza fissa dimora

Ancora un episodio di violenza sessuale. Una 19enne è stata aggredita sessualmente la scorsa notte in piazza della Scala a Milano, da un giovane senza fissa dimora che aveva conosciuto a tarda sera in centro.

Mentre l'uomo stava cercando di portarla in un appartamento, la giovane è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle 4 dita nel pugno a una cameriera che ha capito e ha chiamato la Polizia, che lo ha bloccato poco dopo.

ALTRO CASO A FIRENZE

Studentessa sudamericana rapinata e molestata in un androne nel centro storico di Firenze. È accaduto la notte scorsa. La ragazza, 20 anni, ancora sotto choc è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. La giovane, secondo quanto emerso, intorno alle 2 stava entrando nel portone della sua abitazione, quando è stata raggiunta da uno sconosciuto che si è spacciato per condomino. La ragazza dopo aver salito qualche gradino sarebbe stata aggredita. L'uomo le avrebbe bloccato un braccio poi, dopo averle strappato il cellulare, l'avrebbe molestata. La ragazza ha gridato aiuto e così ha messo in fuga l'aggressore.