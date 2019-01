Due immigrati tentano di violentarla mentre va al lavoro: è caccia all'uomo

Tentano di violentarla mentre va al lavoro. Una giovane di 25 anni è stata aggredita stamani a Grosseto da due uomini, secondo le prime informazioni africani, che hanno tentato di abusare di lei in una zona artigianale. La ragazza, di Grosseto, stava andando al lavoro quando i due l'hanno aggredita spingendola a terra e tentando di svestirla.



Lei però si è difesa e ne ha colpito uno con un calcio. Poi l'arrivo casuale di un'auto ha messo in fuga gli aggressori. I due sono scappati a piedi nella campagna circostante. Indagini e ricerche dei carabinieri sono in corso.

