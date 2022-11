«Stai zitta o ti licenzio»: il titolare di un bar violenta la giovane dipendente e poi la minaccia

Prima l'ha violentata, poi le ha intimato il silenzio, minacciandola di licenziarlia. «Stai zitta altrimenti perdi il lavoro», l'avvertimento brutale con cui un uomo di 39 anni, titolare di un bar a Potenza, ha costretto una sua dipendente, una barista, a non parlare, a non denunciarlo, altrimenti oltre alla dignità, le avrebbe tolto anche lo stipendio, come scrive il giornale La Nuova del Sud.

Voleva zittirla

Una storia dal sapore medievale, che però ora sta facendo il suo corso verso la giustizia, dopo che la donna ha trovato il coraggio di denunciare l'aguzzino, che ora sta affrontando il processo in cui è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Potenza accusato di violenza sessuale.

Obbligata a subire

Secondo l'accusa, ormai quattro anni fa, il barista avrebbe afferrato la giovane stringendole i «polsi facendola girare di schiena e sbattendola con forza contro il frigorifero», costringendola a subire una serie di atti sessuali. Dopo la violenza le minacce, a cui la giovane ha avuto la forza di opporsi, denunciando l'uomo alla Squadra Mobile di Potenza che ha fatto scattare le indagini.