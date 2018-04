Violenza sessuale di gruppo in un appartamento tre senegalesi a processo

di Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accusa è di: per tre giovani, tra i 21 e i 26 anni, la prossima settimana dal Tribunale di Venezia in relazione a un episodio che, secondo la Procura, è avvenuto nel luglio del 2016 aLa giovane si è costituita parte civile in occasione dell'udienza preliminare, con l'obiettivo di ottenere un risarcimento per il danno sofferto. I tre imputati cercheranno di dimostrare che la ragazza era consenziente.