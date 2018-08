Molestano le compagne di classe, due liceali 15enni indagati per violenza

PIACENZA - Due studenti di 15 anni, iscritti a una scuola superiore di Piacenza sono indagati dalla procura dei minori di Bologna per violenza sessuale di gruppo. L'accusa è di aver molestato due compagne di classe a scuola.



Le vittime si sono rivolte a un'insegnante, poi al preside che ha informato la procura. I due sono stati ascoltati dai carabinieri, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda.

