Ubriaco massacra di botte un barista ma poi viene linciato dagli amici

THIENE - Ieri sera la città ha vissuto, con circala "Festa del Buon Rientro 2018” che ha animato il centro, anche con eccessi registrati dalla polizia locale Nordest Vicentino. Il più grave l’poco dopo la mezzanotte al titolare deldi piazza Martiri della Libertà, il 24ennecolpito al volto da due pugni sferrati da un ubriaco: un 18enne di Breganze già noto alle forze dell’ordine.Quella di avere chiesto al brasiliano che era in compagnia di un amico, pure lui ubriaco, di allontanarsi perché disturbava.Dopo l’aggressione, segnalata alla polizia locale, i due sono fuggiti,da alcuni amici del barista intenzionati ad acciuffarli. Gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno rintracciato in pochi minuti i due ubriachi,dall’ira degli inseguitori. Il 18enne è stato arrestato per lesioni aggravate, preso pure l'amico di 19 anni, entrambi di Breganze sanzionato per ubriachezza. Al gestore del bar dello Sport sono state riscontrateall’orbita oculare e al naso per una prognosi di 40 giorni.