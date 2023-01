Misano, violenza dopo l'alcol: botte al padre di 90 anni e testate al cognato. Con la denuncia per lui è scattata la libertà vigilata

MISANO - Hanno trovato il coraggio e lo hanno denunciato. A farlo, dopo due anni di botte e soprusi tali da finire spesso al pronto soccorso, sono stati padre di 90 anni, sorella e cognato. Per lui, 54 anni con una seria dipendenza da alcol, che quando tornava a casa ubriasco si trasformava in una furia urlano a tutti «Vi ammazzo, io vado in galera ma quando esco vi ammazzo», è scattata la libertà vigilata con obbligo di effettuare cure e controlli al Centro Salute Mentale e al SerDP di Rimini.

Il padre aveva riportato un trauma cranico

Il padre veniva picchiato regolarmente. L'apice lo scorso novembre quando dopo una spinta è caduto riportando un trauma cranico. Il cognato, invece, era stato preso a testate. Ora il 54enne dovrà farsi curare e sarà obbligato a comunicare dimora e spostamenti (ma restando sempre all'interno della provincia di Rimini).