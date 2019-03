Distrugge la casa dell'ex fidanzata e aggredisce i poliziotti

Ancora violenza sulle donne a Roma. Siamo nel quartiere di Cinecittà: C.M. romano di 24 anni, si è presentato per l’ennesima volta a casa delle sua ex, che non voleva più vederlo. Infuriato ha danneggiato l’appartamento.



L'uomo ha continuato a minacciare di morte la ragazza anche quando sono arrivati gli agenti della polizia del commissariato Tuscolano. Non contento si è scagliato anche contro i poliziotti che hanno tentato di fermalo. Dovrà rispondere di minacce aggravate e danneggiamento violenza nonché di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA