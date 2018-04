Casa lager, figli aguzzini dei genitori: botte rubinetti chiusi e niente tv

di Alessia Trentin

FELTRE - Mesi di terrore. In casa come in un lager. Carnefici i figli vittime i famigliari. Percosse, maltrattamenti psicologici e offese: la violenza tra le mura domestica ha nuovi protagonisti.e scatenano unverso genitori, nonni e fratelli, in provincia sono due i casi che in questi giorni hanno visto impegnati il nucleo investigativo provinciale dei carabinieri e la Procura di Belluno. Due storie simili, verificatesi agli estremi opposti della provincia ma che ugualmente parlano di disagio e di difficoltà. Per entrambi i casi dopo mesi di aggressioni subite in silenzio la denuncia e l'allontanamento da casa. In un caso, oltre alle botte, un figliochiudeva i rubinetti e impediva di guardare i programmi in tv.