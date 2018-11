Violentata nel bagno dell'aereo da un passeggero fa causa alla compagnia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono rimaste inascoltate le denunce di32enne che ha dichiarato di essere stata violentata da un passeggero ubriaco sul volo dell'tra Phoenix e New York City nel giugno 2017. Davanti all'inerzia del personale di bordo e di terra ha deciso di intentare causa alla compagnia aerea.La donna racconta di essere stata inseguita in bagno da un uomo che aveva tentato un approccio già all'inizio del volo. Secondo quanto riporta il Mirror , lo stupratore non sarebbe stato fermato una volta arrivato all'aeroporto JFK. «Ha colpito ogni singola parte della mia vita, dal lavoro alla mia vita affettiva», ha dichiarato la donna, mentrel'American Airlines fa sapere che esaminerà la sua denuncia.«Siamo profondamente turbati da qualsiasi accusa di condotta scorretta a bordo dei nostri aerei o in una delle nostre strutture... Se i nostri equipaggi scoprono o vengono informati di presunte condotte illecite che possono verificarsi sull'aeromobile, le forze dell'ordine vengono contattate e raggiungono l'aeromobile all'arrivo. Spetta alle forze dell'ordine determinare quali attività criminali hanno avuto luogo», si legge nel comunicato della compagnia aerea. Spetterebbe all'FBI indagare dal momento che il presunto stupro è avvenuto in volo.