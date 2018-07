Prova a violentare sua moglie: evira l'amico e i cani mangiano i genitali

di Alessia Strinati

Un suoprova a, così lui loe getta i suoi genitali ai. Permsak Petprasert, 50enne thailandese, ha giustificato in questo modo l'aggressione choc a Suwit Thipjantha, il 39enne che avrebbe provato a fare del male alla consorte.Nell'impeto, come riporta anche il Mirror, l'uomo ha gettato dalla finestra i genitali e in quel preciso istante alcuni cani di passaggio lo hanno mangiato, impedendo in qualunque modo di salvare il salvabile. La vicenda si è svolta a Ban Pong, in Thailandia. I due erano non solo colleghi, ma anche amici, così una sera sono usciti insieme, poi hanno proseguito la serata a casa del 50enne continuando a bere.Forse un drink di troppo, ma il 39enne a quel punto ha fatto un giro per la casa trovando la moglie del suo amico a letto a dormire e a quel punto avrebbe provato a fare sesso con lei. Quando Permsak ha assistito alla scena è andato su tutte le furie e con un coltello da frutta ha evirato quello che credeva essere suo amico. L'uomo è stato portato in ospedale dai vicini, la donna in preda al panico e fuggita e ora la polizia sta cercando di fare chiarezza sul caso.