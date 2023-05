Stupra la moglie per 15 anni davanti ai figli. Uno di loro chiama il centro antiviolenza e fa arrestare il padre

Violentava la donna che aveva sposato. Abusi continui nei confronti di sua moglie, per 15 anni, la donna ha subito, finché non è stato il figlio a porre fine a quell'inferno in casa, denunciando suo padre, finalmente arrestato. La squadra mobile della questura di Viterbo, ha dato esecuzione all’ordinanza del gip, che ha disposto l'arresto e la detenzione nei confronti dell'uomo, 44 anni, originario della Georgia, scrive il Corriere di Viterbo. L’accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, perpetrati a partire dal 2008.

La denuncia

Dopo la denuncia del figlio della coppia ad un centro antiviolenza, sono partite le indagini da parte della questura che ha mandato i poliziotti presso l’abitazione segnalata, dove la donna ha confessato di subire da anni le continue violenze del marito; violenze fisiche, psicologiche e sessuali quasi ogni giorno anche in presenza dei due figli minori della coppia.

Paura di denunciare

La vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciare l'uomo che era ossessionato dalla gelosia.

Bastava un semplice saluto ad un altro uomo che scattavano le aggressioni; dopo un periodo di indagini, il violento è stato arrestato, mentre la moglie dopo un periodo in una casa protetta per vittime di violenza, ha potuto far ritorno a casa insieme ai suoi figli.