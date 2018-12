Violenta ragazza di 16 anni nel sottopasso dalla stazione arrestato grazie al Dna

; l'ha seguita e minacciata fingendo di essere armato e poiIl suo Dna trovato sul luogo dell'aggressione, con le impronte digitali lasciate su un muro e un portellone anti-panico, lo hanno incastrato ed è stato fermato.arrestato dai carabinieri di Saronno (Varese) in esecuzione di un fermo di indiziato delitto per violenza sessuale aggravata su minore. Il giovane è stato prelevato questa mattina da casa dello zio, a Rovello Porro (Como), dove a volte trascorreva qualche giorno prima di tornare a girovagare tra il Milanese e il Monzese dove era noto per precedenti di Polizia. Vittima dell'aggressione, il 23 settembre scorso, una sedicenne del Varesotto. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari della Compagnia di Saronno, Zamattio avrebbe preso di mira la ragazzina dopo averla vista salire a bordo di un treno regionale a Ceriano Laghetto.l'avrebbe costretta a scendere alla stazione di Saronno Sud, dicendole di avere una pistola in tasca. Una volta arrivati al sottopasso fuori dallo scalo ferroviario, l'avrebbe obbligata a subire atti sessuali. Traumatizzata, la sedicenne era stata soccorsa da alcuni passanti. Portata in ospedale, aveva raccontato l'accaduto ai carabinieri, con ciò che ricordava del suo aggressore.I rilievi effettuati dai carabinieri, avevano permesso di repertare materiale biologico e due impronte di palmo di mano.Le impronte, confrontate con quelle in banca dati lo stesso. Alle indagini hanno collaborato anche i carabinieri della stazione di Solaro (Milano) i quali, su indicazione dei colleghi di Saronno che hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione, riuscendo ad individuare i frame dove compariva il predatore sessuale; lo hanno individuato insieme ad altri profili tra decine di foto segnaletiche in loro possesso. Zamattio si trova ora nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, in attesa della convalida del fermo.