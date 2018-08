Vincono alla lotteria 58 milioni ma il commesso strappa il biglietto vincente

Estrazioni Lotto e Superenalotto di giovedì 2 agosto 2018: i numeri vincenti e le quote​

Incredibile in Scozia. Vincono 58 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro) alla lotteria ma per un errore di un commesso molto sbadato, che ha involontariamente distrutto il tagliando vincente, hanno rischiato di non incassare mai il montepremi. Per fortuna tutto si è aggiustato, ma per un istante Fred e Lesley Higgins, di 67 e 57 anni, i nomi dei due fortunati, hanno sudato freddo. Il fatto è successo in una ricevitoria di Aberdeenshire, in Scozia.La coppia compra due biglietti della lotteria, il commesso della ricevitoria controlla il primo: nessuna vincita. Il secondo biglietto è vincente, ma viene anche quello strappato prima di guardare sullo schermo che nel frattempo si è illuminato. Si è infatti attivato il segnale del jackpot, ma la prova della sua vincita è distrutta. Per recuperare la prova il commesso restituisce i due pezzi del biglietto alla coppia, anche perché i numeri sono leggibili.A questo punto i signori Higgins chiamano l’operatore della lotteria nazionale e spiegano cosa è successo. Per dimostrare la loro vincita è arrivata una squadra di sicurezza che ha fatto controlli nella ricevitoria che ha venduto, e strappato, il biglietto analizzando anche le immagini delle telecamere. Alla fine viene data ragione a Fred e Lesley: il jackpot da 58 milioni di sterline è stato fatto. Adesso sono alle Barbados che festeggiano la super vincita.