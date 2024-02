Cinque numeri per un milione: Million Day e Million Day Extra, i vincenti delle estrazioni di oggi, sabato 17 febbraio

Million Day e Million Day Extra, un'altra doppia puntata della caccia alla giocata che può cambiare la vita: siete pronti all'estrazione dei numeri vincenti? La fortuna come detto non conosce soste. I numeri vincenti di oggi sabato 17 febbraio 2024 per provare il colpo che vale un milione di euro. Ecco i numeri​ vincenti delle due estrazioni di oggi: la prima alle ore 13, la seconda come sempre alle 20,30. Estrazioni che potrete come sempre seguire in diretta su corriereadriatico.it

Un paio di date da ricordare come quella del 13 aprile scorso quando la fortuna ha baciato le Marche: un ignoto giocatore ha vinto un milione di euro al Risto Bar di Gagliole in provincia di Macerata.

E poi quella di mercoledì 31 gennaio con una, nuova vincita da 1.000.000 € con l’estrazione delle 20:30 del MillionDay. Sono 277 le vincite milionarie dal lancio del MillionDay.

Al Million Day e Million Day-Extra comunque non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ognuno dei giochi, ma anche con 4, 3 e 2. Per tentare la buona sorte basta un euro, ma si possono sviluppare anche sistemi fino ad un massimo di 9 numeri.

Segui allora in diretta l'estrazione di oggi, sabato 17 febbraio 2024, alle 13 e poi alle 20.30



MILLION DAY I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 17 FEBBRAIO 2024

ore 13: 34 - 38 - 46 - 53 - 54







ore 20.30:

MILLION DAY EXTRA, I NUMERI VINCENTI DI SABATO 17 FEBBRAIO 2024

ore 13: 21 - 25 - 42 - 43 - 50

ore 20.30:

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDÌ 16 FEBBRAIO ORE 13: 8 - 24 - 34 - 46 - 54.

ORE 20.30: 10 - 11 - 19 - 32 - 51

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 13: 10 - 15 - 25 - 41 - 46. ORE 20.30: 3 - 23 - 30 - 33 - 37

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO ORE 13: 1 - 20 - 26 - 35 - 45 ORE 20.30: 24 - 30 - 34 - 41 - 50

MARTEDI' 13 FEBBRAIO: ore 13: 15-17-25-35-40 ORE 20.30: 9 - 22 - 44 - 47 - 51

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO: ore 13: 14 - 21 - 35 - 47 - 55; ore 20.30: 11 - 21 - 34 - 41 - 55

DOMENICA 11 FEBBRAIO ORE 13: 2 - 36 - 40 - 46 - 49. ORE 20.30: 4 - 9 - 12 - 34 - 51

SABATO 10 FEBBRAIO ORE 13: 8 - 12 - 36 - 47 - 49. ORE 20.30: 11 - 18 - 25 - 42 - 52

MILLION DAY EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDÌ 16 FEBBRAIO ORE 13: 15 - 17 - 19 - 32 - 47. ORE 20.30: 6 - 26 - 29 - 35 - 37

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 13: 1 - 26 - 45 - 49 - 50. ORE 20.30: 2 - 5 - 11 - 15 - 26

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO ORE 13: 5 - 8 - 19 - 24 - 27 ORE 20.30: 17 - 23 - 27 - 40 - 47

MARTEDI' 13 FEBBRAIO: 7-12-13-24-42 ORE 20.30: 8 - 14 - 24 - 42 - 45

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO: ore 13: 7 - 25 - 28 - 29 - 33 ; ore 20.30: 6 - 14 - 22 - 29 - 36

DOMENICA 11 FEBBRAIO ORE 13: 5 - 9 - 19 - 22 - 45. ORE 20.30: 1 - 20 - 23 - 33 - 44

SABATO 10 FEBBRAIO ORE 13: 4 - 19 - 23 - 37 - 42. ORE 20.30: 5 - 10 - 27 - 32 - 44