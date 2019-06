Compra gratta e vinci da 20 euro e vince due milioni di euro

di Tito Di Persio

C’è un nuovo Paperon de’ Paperoni in Abruzzo. Vinti due milioni al Miliardario in una tabaccheria-ricevitoria del centro storico a(L’Aquila). E il fortunato vincitore in città è conosciuto, anche se non si vuole svelare il suo nome. E' rientrato incredulo e bianco in viso nella tabaccheria. Dopo la conferma è andato al bar a festeggiare offrendo da bere a tutti. È successo questa mattina nella tabaccheria di via Mazzara che Rosa Maria Savino gestisce insieme al marito Antonio. Ed è qui che il giocatore è entrato per chiedere un biglietto del Miliardario maxi, un " gratta e vinci " da 20 euro.L'uomo, a detta anche del tabaccaio, era solito giocare al gratta e vinci, ma nelle altre volte aveva puntato sempre su un biglietto "ordinario". Questa volta ha speso 20 euro ed ha cominciato a grattarlo fuori dalla tabaccheria.Stando al racconto di alcuni presenti il fortunato ha urlato: "Mi sa che ho vinto". Di qui le verifiche sul tagliando. E la conferma. Rosa Maria ha offerto un bicchiere d'acqua al nuovo milionario affinché si riprendesse. "Era incredulo" dice la commerciante. Il fortunato ha poi chiamato al telefono la moglie che l'ha subito raggiunto, e insieme sono stati visti andare al bar per festeggiare.