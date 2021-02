VinciCasa da record a Modica: padre e figlio giocano la stessa combinazione e vincono due case. La fortuna, si dice, sia bendata, ma in questo caso sembra averci visto benissimo. Entrambi i "5" sono stati centrati in provincia di Ragusa durante l'estrazione dello scorso 18 dicembre di VinciCasa.

Padre e figlio giocano la stessa combinazione del VinciCasa, uno all’insaputa dell’altro, nel punto vendita Sisal Tabacchi di Tommasi, in via Sacro Cuore 83X a Modica (RG). Confrontando i numeri vincenti del concorso n. 353 del 18 dicembre (3, 8, 12, 28, 40), scoprono di aver conquistato ben due case.

A raccontare la storia di questa strepitosa doppia vincita è il figlio, un impiegato di mezz’età, che condivide con padre l’abitudine di giocare sempre gli stessi numeri ogni volta, da anni. “Diabolik”, questo il nome di fantasia scelto dal figlio per raccontare la storia ha ripercorso quel fortunato18 dicembre: insieme al caffè preso prima di andare al lavoro, ha giocato anche al VinciCasa. Nella stessa giornata, all’insaputa del figlio, il padre è entrato nella stessa ricevitoria e ha giocato gli stessi numeri: a scoprire la vincita è stato proprio lui, che ogni giorno controlla meticolosamente su internet i “suoi” numeri. «La magia di quella sera è stata un’emozione incredibile. Due case vinte sono un sogno difficile anche da immaginare», ha raccontato il figlio, che oggi si è presentato a incassare la vincita. «L’emozione più forte è stata la conferma della complicità unica del nostro rapporto». Entrambi i vincitori non sanno ancora dove acquisteranno le case, ma avranno due anni di tempo per scegliere la casa che hanno sempre desiderato.

