Vince un milione alla lotteria ma dimentica il biglietto: negoziante glielo restituisce

di Domenico Zurlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa fareste se vi capitasse di trovare per caso? Siamo sicuri che la domanda avrebbe una sola risposta. E sarebbe diversa da ciò che invece ha fatto il dipendente di un negozio di Salina, Kansas, che andrebbe probabilmente premiato come, quando il confine tra l’onestà e la follia è decisamente labile.È successo qualche giorno fa: un uomo, e uno di questi tre era vincente. La vincita era niente male: un milione di dollari. Ma il fortunato vincitore il biglietto vincente lo ha dimenticato sul bancone del negozio: il commesso ha così controllato la serie fortunata e dopo aver verificato che quel biglietto era vincente ha detto tutto al titolare,, descrivendogli il neomilionario e permettendogli di rintracciarlo.«Avevo capito chi era, ho girato per il quartiere per cercarlo - ha raccontato ai media - L’ho incontrato per strada con suo fratello e gli ho consegnato il biglietto vincente». «Ho ricevuto lodi da tutti, mi hanno detto che ho ridato fiducia nell’umanità», ha aggiunto. «Pentito? Non lo sono - conclude - Mi sarei sentito in colpa se avessi incassato io la somma vinta da un altro». Dopo qualche giorno, è arrivato il ringraziamento da parte del vincitore: un assegno da 1200 dollari. E se gli onesti negozianti meriterebbero un premio per l'onestà, lo stesso non si può dire per la generosità del fortunato vincitore...