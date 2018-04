Vince un milione giocando un euro a MillionDay

Roma - MillionDay, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. A circa 80 giorni dal lancio è arrivata la decima vincita da 1 milione di euro: dopo Caltagirone (CT), Fumone (FR), Gioiosa Ionica (RC), Carpi (MO), Bedollo (TN), Mazzarrone (CT), San Colombano Belmonte (TO), Nocera Superiore (SA) e Udine, domenica 29 aprile la dea bendata ha portato la massima vincita al MillionDAY a Palermo in Sicilia.



Il fortunato giocatore di Palermo ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti ed ha realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 5, 6, 8, 9 e 20. La vincita è stata realizzata presso la ricevitoria del Sig. Giuseppe Fileccia in Piazza Torrelunga 3. Dal giorno del lancio il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 27 milioni e 900 mila euro, oltre 3400 sono state le vincite del premo di seconda categoria da 1000 euro. Il concorso del 29 aprile, inoltre, ha stabilito il record di vincite da 1.000 euro: ben 158 distribuite in tutta Italia.



Per giocare al MillionDay basta entrare in una delle ricevitorie del Lotto e scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina dedicata da 1 euro. In questo modo si può partecipare all'estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19.00, danno la possibilità di vincere 1 milione di euro. Con solo 1 euro, costo fisso della giocata, i fortunati che indovineranno tutti i 5 numeri vincenti si aggiudicheranno infatti il premio più alto, pari a 1 milione di Euro. Oltre al primo premio, il nuovo gioco ne prevede altri per coloro che indovineranno 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

