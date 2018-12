Vince 1 milione alla lotteria tv, ma li perde poco dopo: «Estrazione annullata»

e perderlo subito dopo. Non è uno scherzo di Carnevale ma un vero e proprio dramma avvenuto in Svizzera ad un uomo,, che -- si è visto svanire il sogno di una vita in pochi minuti. Burkli è stato sorteggiato in una lotteria televisiva, poi annullata per un errore tecnico.La Tv pubblica svizzera Srf lo ha dichiarato vincitore del premio durante la serie televisiva, con tanto di tweet celebrativo del sito svizzero Blick (che lo aveva festeggiato con la fanfara e una valigetta di denaro, per poi annullare tutto:) ma si è poi scusata: la procedura, per motivi ancora non del tutto chiari, è stata annullata. Ora ad Andreas non resta che aspettare che passi il Natale, quando sarà fatto un nuovo sorteggio: vincere ancora per lui, a meno di una clamorosa botta di fortuna, sarà a dir poco arduo.