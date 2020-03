Vince un milione di euro alla lotteria, ma perde tempo e non può più riscuoterlo

Ultimo aggiornamento: 16:15

Quando la distrazione prevale sulla fortuna, c'è ben poco da fare: lo dimostra la storia di un giocatore che avevaallae che, alla fine, ha lasciato scadere il tempo a disposizione perla cospicua somma. Alla fine, quei soldi sono stati rimessi in gioco, andando a incrementare il jackpot.La singolare vicenda è avvenuta in: nel paese transalpino, comunque, non si tratta di un fatto assolutamente inedito. Tutto era iniziato il, quando le estrazioni avevano avuto un vincitore: si trattava di una persona, tuttora sconosciuta, che aveva giocato un biglietto vincente in un centro commerciale di. Il vincitore, che secondo il regolamento avrebbe dovuto presentarsi personalmente nella ricevitoria in cui era stata effettuata la giocata, non si è mai fatto vivo e, una volta scaduto il termine di due mesi, quella vincita, pari a, è stata parzialmente rimessa in palio e aggiunta al jackpot attuale. Come spiega 20minutes.fr , una parte di quella vincita andrà nelle casse dello stato francese, mentre la restante somma sarà rimessa in palio in vista dei prossimi concorsi. Innon è la prima volta che accade un fatto simile: già nel 2011, sempre alla lotteria, un fortunatissimo vincitore si era aggiudicato 8 milioni di euro ma non si era mai presentato per riscuoterli.