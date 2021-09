Napoli, anziana vince 500mila euro al gratta e vinci: titolare della tabaccheria fugge con il biglietto, è caccia all'uomo

Non poteva credere ai suoi occhi un'anziana di Napoli che, dopo aver giocato al gratta e vinci, si è resa conto di aver vinto il premio da 500mila euro. Per questo motivo ha affidato il biglietto a un dipendente della tabaccheria per verificare la veridicità della vincita. L'uomo ha validato il biglietto tramite un dispositivo dedicato e, per un ulteriore riscontro, ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che - preso evidentemente dall'euforia - è fuggito con il gratta e vinci fortunato in sella al suo scooter. È successo ieri mattina, 3 settembre, in una tabaccheria del centro di Napoli (quartiere Stella). L'uomo è ora irreperibile, ma sulle sue tracce ci sono i Carabinieri, dopo la denuncia della donna. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco.

