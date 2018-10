Choc a scuola, alunni spengono le luci e prendono a sediate la professoressa

Una professoressa è stata presa a sediate dai suoi alunni in una scuola di Vimercate.

Hanno spento le luci in classe all'improvviso per mettere in scena la loro folle bravata. Alcuni alunni dell'istituto secondario superiore «Floriani» di Vimercate (Monza), hanno aggredito a sediate una docente di storia di 55 anni mentre stava tenendo una lezione.







La donna, che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita all'improvviso in classe. Qualcuno tra i suoi alunni ha spento le luci dell'aula ed altri le hanno scagliato addosso alcune sedie, di cui una che l'ha colpita. Indagini dei carabinieri in corso.

