Alina Crenicean morta, esplosa casa a Padova. Due bambini e il papà feriti. La vittima preparava la colazione

Una mamma è morta poco prima delle 8 di questa mattina, 26 marzo 2023, nell'incendio seguito da un'esplosione per una probabile fuga di gas, che ha interessato una casa a Sant'Urbano, in provincia di Padova. Due bambini e il papà feriti. All’arrivo dei vigili del fuoco accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini si trovava già fuori dall’abitazione. La vittima si chiamava Alina Crenicean.

Padova, esplode una casa

I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori dotati di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, rinvenendo la donna che è stata portata fuori.

Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarane la morte. I bambini e il papà sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Uno dei minori è stato elitrasportato in ospedale, gli altri due in ambulanza.

Gravi i danni all’abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.

LA VITTIMA

Si chiama Alina Crenicean ed è di origine romena la donna morta stamane nello scoppio. La vittima, in Italia da molti anni, si era sposata dieci anni fa con Michelangelo Negrello. Il papà e il secondogenito sono ricoverati all'ospedale di Padova, la bambina più grande invece si trova nell'ospedale di Schiavonia. Il piccolo è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, migliori invece le condizioni della primogenita.

LA DINAMICA

Dalle prime ricostruzioni sembra che la donna si trovasse a piano terra, dove è avvenuta l'esplosione,per preparare la colazione mentre il papà con i due figli era nelle stanze da letto al piano superiore: l'uomo è riuscito a prendere in braccio il più piccolo e a fuggire, mentre la donna sarebbe morta sul colpo. Certamente la stanza al piano inferiore era satura di gas per un'esplosione del genere che ha smembrato la casa e non ha lasciato scampo ad Alina Crenicean. Se la causa sia da ricercare nella caldaia difettosa o nei fornelli è quanto stanno tentando di appurare i vigili del fuoco.