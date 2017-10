Morto Villari, sui suoi libri di storia hanno studiato milioni di giovani

È morto ieri sera nella sua casa di Cetona, all'età di 92 anni, in seguito alle conseguenze di una polmonite, lo storico, ex parlamentare Pci, membro dell'Accademia dei Lincei. Lo conferma all'Ansa il fratello Lucio, anch'egli storico. Era nato a Bagnara Calabra il 12 luglio del 1925.Tra le sue opere, studiate da generazioni di italiani: Per il re o per la patria, La fedeltà nel Seicento, Mille anni di storia, Dalla città medievale all'unità dell'Europa, Elogio della dissimulazione, La lotta politica nel Seicento, editi da Laterza. Domani a Cetona si terrà una cerimonia omaggio organizzata dal Comune.