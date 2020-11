​Vienna, sparatoria alla sinagoga nel centro della città. Sette morti e diversi feriti

Una sparatoria si è verificata poco fa a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga, nel centro di Vienna, in Austria. Secondo la tv Orf, ci sarebbe almeno sette morti e diversi feriti. E una maxi operazione della polizia è in corso a Vienna dove sono stati sentiti degli spari vicino alla sinagoga. La polizia, riportano i media locali, è accorsa in forze sul luogo dell'incidente. «Non appena avremo maggiori informazioni ve le riporteremo», hanno riferito le forze dell'ordine.

Breaking: There are initial reports of a shooting at a synagogue in Vienna, Austria. Several people have been injured. pic.twitter.com/aHnk8cEaul

