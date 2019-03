Video Pornhub a scuola, chi sono i due protagonisti. «Porno? Facciamo l'amore»

video su Pornhub girato in una scuola di Padova : si parla già da qualche giorno di alcuni filmati porno girati all’interno della palestra di una scuola, l’Istituto Bernardi, e successivamente caricati su Pornhub, uno dei siti hard più cliccati al mondo: ora si è scoperto qualcosa in più, soprattutto sui protagonisti, o meglio sui responsabili di quanto è successo. Un: si parla già da qualche giorno di alcuni filmati porno girati all’interno della, l’Istituto Bernardi, e successivamente caricati su, uno dei siti hard più cliccati al mondo: ora si è scoperto qualcosa in più, soprattutto sui protagonisti, o meglio sui responsabili di quanto è successo.

Le riprese che vedete non sono finzione, non facciamo porno ma facciamo l'amore. Non siamo attori professionisti non fingiamo, siamo persone normali con famiglia e una normale vita

. E c'è anche la presentazione della stessa Ellen:

«Sono una ragazza di 26 anni, impegnata con Matteo (lo vedete presente nei miei video) . Vivo in Veneto e di lavoro sono una barista, Sono una ragazza solare e sempre allegra, sono molto timida »â€‹.





I duesono infatti un uomo di 30 anni e una donna di 26: lui si chiama. Non sono due persone comuni che hanno voluto animare una loro serata in maniera diversa: lui infatti organizza casting porno, definendosi attore e una specie di talent scout di aspiranti dive dell’hard. Insieme a lei, una barista, vende sul web i suoi filmini a luci rosse, creando anche una community hot sui social, MyLifeXXX.Sul profilo Twitter italiano (in realtà poco utilizzato, si trova sia la presentazione di alcune 'attrici', sia un breve sunto della mission di questa community: «», si leggeI video girati nella palestra del Bernardi sono due: uno caricato qualche mese fa ma ora rimosso, l’altro la versione integrale da 26 minuti: Matteo ed Ellen vendono online i loro contenuti ad un prezzo medio di 100 dollari, ma sulla loro piattaforma non sono gli unici ‘protagonisti’ dei video. Ci sono altre ragazze e altri ragazzi, quasi sempre con il viso mascherato.Il dirigente della scuola, dopo aver scoperto del video hard girato nella sua palestra, ha denunciato tutto ai carabinieri: i due potrebbero essere entrati di nascosto o abusivamente nell’edificio per girare il filmato, nel quale entrambi hanno una maschera, ma l’uomo è agevolmente identificabile dai tatuaggi.