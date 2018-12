Nipote filma la reazione del nonno tutte le volte che va a trovarlo: il video fa record

di Alessia Strinati

Registra leogni volta che loe il video diventa virale. Jennifer Barclay è una ragazza scozzese ha filmato il nonno Robert di 87 anni per diverso tempo. In modo particolare la donna lo ha immortalato mentre le apre la porta quando va a casa da lui, i suoi sorrisi, le battute ironiche, gli scherzi, tutti elementi che ogni volta le regalano una calorosa accoglienza.Jennifer ha poi raccolto tutti questi momenti in un unico video che ha poi deciso di condividere su Twitter e ha scritto: «Questo è mio nonno, ha 87 anni ed è il numero uno. Gli voglio bene con tutto il cuore e adoro riprendere la sua reazione ogni volta che apre al porta. Spero vi piaccia questo video».In pochi giorni ha avuto oltre 5 milioni di visualizzazioni e oltre 600 mila persone hanno messo un like. Nonno Robert con i suoi sorrisi è diventata una star e l'amore che lo lega alla nipote ha sciolto il cuore di tutti.