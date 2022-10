Video hot per il fidanzato su whatsapp: ragazzina minorenne scoperta dai genitori

Si era ripresa con il cellulare in atteggiamenti hot e poi aveva mandato il video, su whastapp, al fidanzato (minorenne come lei). Quel video, in breve tempo, ha però iniziato a circolare prima su Whatsapp e poi sui social, fino ad arrivare ai suoi genitori. Una scoperta terribile, che ha portato subito ad una denuncia al commissariato di Lanusei, nell'Ogliastra.

Il video gira su Whatsapp e arriva ai genitori

Nelle immagini già acquisite dagli investigatori, si vede la ragazzina in pose oscene riprese dalla videocamera del suo cellulare: il video era stato infatti girato da lei stessa e mandato al fidanzato. Immagini che dovevano restare private tra loro, ma invece sono finite su altri cellulari e poi inviate via chat. La Procura presso il tribunale dei minorenni di Cagliari ha aperto un fascicolo e affidato le indagini alla Polizia. Spetterà agli agenti di Lanusei scoprire chi ci sia dietro al trasferimento del video passato da un telefonino all'altro.