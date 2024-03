Vestito impigliato, donna resta appesa alla serranda del supermercato: il video è virale

Anne Hughes, 71 anni, stava aspettando che il supermercato Best One Tonteg, nel Galles, aprisse quando, dando le spalle all'ingresso del negozio, è rimasta impigliata nella saracinesca che stava iniziando ad alzarsi. Nel giro di pochi secondi la povera donna si è ritrovata appesa a testa in giù mentre cercava di aggrapparsi disperatamente al carrello della spesa. La storia è riportata dal Dailymail.

Poco dopo l'accaduto, ancora sotto choc, Anne ha raccontato: «Tutto quello che riuscivo a pensare era "spero di non cadere a faccia a terra"», continua: «Me ne stavo li quando improvvisamente il mio giubbotto resta impigliato.

Ho pensato di lanciarmi diamine».

Fortunatamente il proprietario del negozio, accorgendosi dell'accaduto, si è precipitato ad aiutarla. «La gente dice che sarebbe potuto succedere a chiunque, No potrebbe succedere solo a me. E' una fortuna che io abbia un buon senso dell'umorismo».

La scena è stata ripresa da alcune telecamere della CCTV, e una volta finita in rete e condivisa dal Daily Mail è diventata super virale.