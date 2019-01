Partorisce i suoi gemelli a 12 giorni di distanza l'uno dall'altra, mamma diventa un caso medico

di Alessia Strinati

I suoi duesono nati cone la mamma diventa un, 32enne di Manchester, era incinta di due gemelli ed era alla 26esima settimana quando è nato il piccolo Presley. Tutti si aspettavano che dopo poco sarebbe nata la sua sorellina, ma così non è stato:e la situazione stabilizzata al punto che la piccolaè rimasta altri 12 giorni nella pancia della mamma prima di decidersi ad uscirne fuori.Come riporta il Daily Mail , adesso quello della donna è diventato un caso medico, oltre che un record nel Regno Unito. «Ho pregato per giorni che non le succedesse nulla, dopo il parto del primo gemello mi hanno mandata a casa». Il caso di Vicky è ancora più singolare se si pensa che fino a 4 settimane prima del parto non sapeva nemmeno di essere incinta: «Non avevo pancia, solo non avevo più il ciclo, ma davo la colpa allo stress, visto che non è mai stato molto regolare».«I medici hanno detto che era perché entrambi i gemelli erano rimasti sdraiati contro la mia spina dorsale». Il primo gemello era molto piccolo quando è nato, pesava meno di un chilo e anche se la sorella era un po' più grande non aveva un peso ideale al momento della nascita. I dottori hanno deciseo quindi di lasciare la seconda gemellina in pancia, anche perché non c'erano segni di sofferenza fetale e la piccola avrebbe potuto crescere e rafforzarsi un po' di più nell'utero materno. Alla fine tutto è andato per il meglio e Vicky da questa rocambolesca esperienza ha ottenuto due bimbi e un posto nei libri di medicina.