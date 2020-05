Vicesindaco muore dopo l'intervento all'addome: medico del Sant'Andrea sotto inchiesta. «Per errore gli ha reciso l'aorta»

Ultimo aggiornamento: 15:25

che gli hadurante l'operazione. Sabatino Ruggiero (nella foto, sotto), vicesindaco di Bucciano è morto a seguito di un intervento chirurgico a cui si era sottoposto lo scorso 25 maggio all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Pare che ad ucciderlo sia stato unper questo motivo il chirurgo che lo ha operato è ora indagato per omicidio colposo.Secondo quanto riportato dal Corriere.it pare che a causare il decesso sia stata la forte emorragia dovuta alla recisione dell'arteria addomiale. Il medico avrebbe ricucito la aorta, dopo essersi accorto dell'errore, ma una seconda emorragia sarebbe subentrata durante l'intervento mandando il paziente in arresto cardiaco e uccidendolo. Sabatino Ruggiero aveva 54 anni, era sindaco di Bucciano, in provincia di Benevento, iscritto a una lista civica vicina a Fratelli d’Italia, in carica dal 2013 e al secondo mandato.Ruggiero si era sottoposto all'intervento per rimuovere un tumore allo stomaco, ma purtroppo non è riuscito a salvarsi. Sul corpo ora è stata disposta l'autopsia. Sconvolta per la perdita tutta la città di Bucciano che in occasione dei funerali del vicesindaco ha proclamato il lutto cittadino.