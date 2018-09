La prostituta gli ruba portafoglio â€‹e chiavi: 26enne "salvato" dal padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -la notte scorsa per un 26enne, residente a Schio, uno dei centri della provincia. Il giovane si è concesso un giro nella, in zona ovest: tra viale Verona e Ponte Alto il giovane ha fatto salire nella sua auto una giovane prostituta romena per poi appartarsi nell'area dello stabile abbandonato dell'Dopo i primi convenevoli la ragazza all'improvviso si è allontanata, a bordo della sua bicicletta, con la scusa di dover andare a prendere i preservativi. A quel punto il giovane si è accorto che gli eraUna volta realizzato di essere stato derubato ha deciso di seguire la prostituta ma solo a quel punto ha realizzato che erano sparite anche le chiavi della vettura.A quel punto allo scledense non è rimasto altro che chiamare il 113, con i poliziotti che l'hanno poi accompagnato in Questura dove ha potuto denunciare il doppio furto. Rimasto appiedato, il 26enne è stato obbligato ad avvertire, suo malgrado, i familiari dell'accaduto: è stato il padre, una mezzora dopo, ad arrivare in Questura per "salvare" il figlio e riportarlo a casa.