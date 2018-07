Rapina la commessa col taglierino ma lascia documento in cassa: preso

di Luca Pozza

VICENZA - Può definirsi almenoche ha messo a segno un "colpo" in un negozio di Vicenza, dove però ha dimenticato la carta d'identità alle casse: in poche ore la Polizia lo ha rintracciato a casa di amici e per lui è scattata la denuncia: non solo per il colpo messo a segno nel pomeriggio di ieri in un punto vendita della catena Ipersoap, in via Ragazzi del '99, ma anche per, che lui stesso ha confessato, compiuta a fine giugno in un negozio di scarpe del centro storico, in contra' Borgo Santa Lucia.Il curioso episodio ha visto come protagonista S.A.,, già noto alle forze dell'ordine e con un passato anche in una comunità. Ieri, attorno alle 19 è entrato nel negozio nel momento in cui non c'erano altri clienti, fingendo di acquistare alcuni prodotti. Alla cassa ha chiesto di pagare con il bancomat e per questo ha estratto la carta d'identità, che ha poi dimenticato: con l'altra mano ha invece estratto un taglierino con cui ha minacciato la commessa. La donna è stata strattonata e poi chiusa nel magazzino, ma anche derubata dello smartphome che le è stato distrutto: quindi l'uomo ha preso tutti i soldi presenti in cassa, circa 260 euro, ed è fuggito. Dopo l'allarme al 113, all'arrivo sul posto gli agenti hanno rinvenuto il suo documento e in un paio d'ore l'hanno rintracciato e portato in Questura.