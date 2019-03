Rapina in bici alle Poste: spara due colpi di pistola poi prende l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -questa mattina all'interno dell'. Unè entrato all'improvviso e dopo aver sparato due colpi in aria, molto probabilmente con una pistola scacciacani, si è fatto consegnare da un dipendente di Poste Italiane parte dell'incasso della giornata, circa 1.000 euro, per poi fuggire in bicicletta che aveva lasciato all'esterno.Al momento del fatto all'interno dell'ufficio c'erano quattro clienti che sono stati presi dal panico, in particolare una signora di mezza età, che poi si è ripresa. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, con una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia che è giunta sul posto dopo pochi minuti l'allarme. Al lavoro anche gli agenti della Scientifica, che stanno ora esaminando i filmati della videosorveglianza.