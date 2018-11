Pensionato si uccide con la pistola, trovato senza vita dalla moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -nellain un'abitazione del quartiere di San Lazzaro a Vicenza, in via Rossini, dove unè stato rinvenuto senza vita dalla moglie, che ha subito lanciato l'. Sul posto, oltre ad un', anche una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia berica, che ha poi accertato che l'uomo si è sparato un. Il motivo del gesto estremo sarebbe legato ad una malattia di cui soffriva.Sulla vicenda esiste il, che tuttavia non hanno chiuso il caso. L’uomo ha infatti utilizzato una pistola sulla quale sono in corso accertamenti visto che non era mai stata denunciata, così come è emerso che lo stesso non aveva il porto d'armi. La salma, al termine delle formalità di rito, è stata trasportata presso l’obitorio dell'ospedale civile di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ora deciderà se richiedere l'autopsia.