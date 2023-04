Marocchino sottrae pistola a un carabiniere, spara a un vigile ferendolo e urla «Allah akbar». Poi viene ucciso

VICENZA - Un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato a un vigile, ferendolo con una pistola che, pare, aveva sottratto a un militare. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Le forze dell'ordine erano intervenute dopo la segnalazione che un uomo, in escandescenza, stava urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar'.

Sparatoria nel vicentino: cosa è successo

Il ferito è un agente quarantenne della polizia locale, ricoverato al San Bortolo. Si tratta di Alex Frusti, della Polizia locale Alto Vicentino. Dalle primissime notizie pare che l'uomo rimasto ucciso fosse fuori di sé e fosse riuscito a sottrarre una pistola a un agente, iniziando a sparare e colpendo il poliziotto. Sul posto erano presenti sia polizia che carabinieri, ed è stato proprio un militare a rispondere al fuoco e uccidere l'uomo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il nordafricano si era messo a urlare lungo la strada, allarmando i passanti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato di portare alla ragione l'esagitato, senza riuscirvi. Vigili e carabinieri hanno tentato di immobilizzare lo straniero che, nella colluttazione, è riuscito ad sfilare ad un militare la pistola d'ordinanza usandola poi per sparare. A quel punto i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo. L'agente di Polizia locale ferito si chiama Alex Frusti, referente dell'Alto Vicentino, che è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. «Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine - ha spiegato ai giornalisti la sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto - e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev'essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito». Sul posto sta arrivando il magistrato di turno.

Il vigile ferito due volte

L'agente è stato colpito in due punti, all'addome e agli arti inferiori. Dopo lo scambio di colpi che ha portato alla morte dell'aggressore, Frusti è stato trasportato d'urgenza dapprima all'ospedale di Santorso, e da qui al San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.