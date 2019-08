Il rimorchio si sgancia mucca cade e viene travolta: il traffico va in tilt

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Una, che si è staccato dal trattore, dopo essere stata sbalzata sulla strada. L'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi per gli automobilisti in transito, è successo verso le 13 di oggi, giovedì 29 agosto, lungo la circonvallazione ovest, in viale del Sole a Vicenza.Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani del capoluogo berico, intervenuti sul posto con alcune pattuglie, all'improvviso il rimorchio si sarebbe staccato dal trattore, trascinando per diversi metri l'animale, caduto qualche istante prima sull'asfalto, in mezzo alla carreggiata della corsia di destra. L'autista ha fermato subito il mezzo ma le gravi ferite riportate sono stati fatali per la mucca, morta sul colpo, che è stata evitata dagli altri veicoli in arrivo.L'incidente ha provocato lunghe code, in quanto in attesa del recupero dell'animale, è stato necessario bloccare il traffico e poi istituire una. Sul posto anche i tecnici del servizio veterinario dell'Ulss. La circolazione è tornata alla normalità solo a metà pomeriggio, quando la carcassa della mucca è stata portata via da un mezzo pesante.