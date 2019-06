Professore scopre 3 studenti con uno spinello aggredito e ferito

di Luca Pozza

Quando ha vistonel cortile della scuola dove insegna e dove aveva appena concluso una lezione, un professore di 44 anni, docente di unha subito dato l'allarme alla Polizia, che ha inviato sul posto due agenti in borghese. A quel punto, uno dei componenti del terzetto, un 17enne residente in città, gli si è avvicinato e, dopo averlo insultato, lo ha aggredito, sia verbalmente che fisicamente, arrivando persino a strappargli la camicia e a graffiargli il braccio, fino a farlo sanguinare: alla fine il docente è stato costretto a recarsi all'ospedale San Bortolo a causa delle lesioni, dichiarate guaribili in qualche giorno.Il fatto è avvenuto venerdì. All'arrivo degli agenti uno dei tre, un sedicenne, ha spiegato che la droga era soltanto sua, discolpando gli altri due amici, e ha consegnato un sacchetto con 4 grammi di marijuana. Verrà ora segnalato alla Prefettura in quanto assuntore mentre l'aggressore è stato denunciato al tribunale dei minori per