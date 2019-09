Compra eroina e la nasconde nel reggiseno: 24enne smascherata col fidanzato

di Luca Pozza

VICENZA - Ancora due segnalazioni allanell'attività di contrasto allo spaccio di droga in Campo Marzo. Ieri mattina, attorno alle 11.30, gli agenti della Polizia locale che controllano il territorio attraverso ihanno notato una giovane coppia avvicinare uno straniero di colore, nell'area verde verso piazzale Bologna, e ricevere un piccolo pacchetto, subito nascosto dalla ragazza nel reggiseno.Intervenuta sul posto, ladel comando berico ha fermato la coppia che ha consegnato agli agenti due involucri contenenti eroina per un quantitativo complessivo di 1,03 grammi. La droga è stata sequestrata e i due giovani - lei una 24enne residente ad Albettone e lui un 28enne di Isola Vicentina - sono stati segnalati alla Prefettura in quanto