La moglie è sempre al bar. Marito si arrabbia e brucia il locale con la diavolina

"É per questo che ho deciso di bruciare i tavolini e le sedie all’esterno in una notte di rabbia». E.P., originario di Cologna Veneta (Verona), alla fine ha confessato tutto davanti ai carabinieri che dopo un’indagine di una settimana hanno capito chi era stato l’incendiario che nella notte del 27 giugno aveva appiccato l’incendio servendosi di alcune diavoline da barbecue. Il tutto, filmato dalle telecamere poste davanti al locale. E così i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno denunciato il 35enne, come racconta Il Giornale di Vicenza.

Per bruciare il bar aveva piazzato i pezzetti di diavolina solitamente utilizzate per le grigliate sotto tavolini e sedie di plastica all'esterno del locale, appiccando il fuoco in piena notte. Solo l'intervento dei vigili del fuoco aveva evitato che le fiamme distruggessero il negozio.

Una storia incredibile, ma terribilmente vera. E' successo a, ai piedi dei colli Berici nel vicentino. Un marito deluso e scocciato perché la moglie trascorreva le serate al bar e non con lui a casa, ha deciso di bruciare il locale.