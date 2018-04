Si masturba durante la messa poi sferra 2 pugni all'agente: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si èe successivamente ha aggredito un poliziotto della Questura, sferrandogli. A finire in manette, con l'29enne originario del Kenya ora cittadino italiano e residente a Thiene, che già nei mesi scorsi, era stato denunciato sempre per atti osceni all'interno della boutiqueIl fatto è avvenuto sabato sera, attorno alle 19.30: una ragazza di 23 anni, entrando in Cattedrale ha notato l'uomo masturbarsi, mentre era in corso una funzione religiosa. A quel punto ha raccontato quanto visto alla madre, che ha immediatamente chiesto l'intervento del 113. Una pattuglia delle volanti, che si trovava in zona, è arrivata all'entrata del Duomo e ha fermato l'uomo. Nonostante avesse ancora la cerniera dei pantaloni abbassata ha negato ogni addebito, ma a quel punto è stato caricato sull'auto di servizio.Durante il tragitto verso la Questura il 29enne ha iniziato a prendere a calci i vetri e la porta della volante. Ilè proseguito anche all'arrivo in viale Mazzini dove l'uomo ha sferrato due pugni in faccia a un poliziotto, causandogli una lesione al labbro con 5 giorni di prognosi. Nella mattinata di oggi, il keniota, già colpito da un provvedimento di diivieto di permanenza in città. è stato rimesso in libertà, con un ulteriore divieto di permanenza a Vicenza.