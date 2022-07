Vic di Radio DeeJay precipita con il parapendio: ricoverato con diverse fratture. Quando si lanciava con il paracadute a Fano

Vic, all'anagrafe Vittorio Lelli, è rimasto vittima di un brutto incidente in parapendio sul Lago d'Iseo. Il popolare speaker radiofonico di Radio DeeJay, appassionato di paracadutismo e conduttore di un programma dedicato (Giù in 60 secondi), si trova ricoverato in ospedale con diverse fratture. Vic è un frequentatore assiduo delle Marche: viene spesso a Fano, al Campo d'aviazione, per effettuare dei lanci e, in occasione della presentazione del team di Valentino Rossi al teatro Rossini di Pesaro, era sul palco con altri cerimonieri di radio DeeJay

Vic con Federica Pellegrini durante una puntata di Giù in 60 secondi

Il racconto su Instagram

«Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me» ha spiegato su Instagram.